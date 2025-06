Homem condenado por homicídio é preso com apoio de monitoramento eletrônico

A Polícia Civil do Acre (PCAC), com apoio da Polícia Penal, prendeu na última terça-feira (10) um homem condenado a 19 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio qualificado. A prisão foi realizada no município de Sena Madureira, após o esgotamento de todos os recursos judiciais, com a sentença já transitada em julgado. O crime ocorreu em 2015 e, desde então, o autor vinha sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

O equipamento de monitoramento eletrônico foi fundamental para que a equipe de inteligência localizasse o condenado. A ação conjunta entre a Delegacia-Geral de Sena Madureira e a equipe de Monitoramento Eletrônico da Polícia Penal permitiu a prisão sem resistência. O homem foi encaminhado diretamente ao sistema prisional, onde começará a cumprir a pena determinada pela Justiça.

O delegado Thiago Parente, responsável pela operação, ressaltou a importância da cooperação entre as instituições de segurança. Segundo ele, a prisão representa um avanço na luta contra a impunidade e reforça o compromisso da Polícia Civil em garantir justiça para crimes graves como o homicídio. A atuação conjunta, afirmou o delegado, é essencial para promover a paz social na comunidade.