Homem dá soco em rival, pega arma e executa vítima em comércio. Vídeo

Um homem foi encurralado, agredido e executado a tiros na madrugada de domingo (15/6), em frente a um comércio na CNJ 1, em Taguatinga Norte. O crime foi filmado

As imagens mostram a vítima com um grupo, bebendo, quando um dos envolvidos chega armado, dá um soco no rival e começa a disparar.

No vídeo, é possível ver que o criminoso disparou ao menos três tiros contra o jovem, que não resistiu e morreu. O crime foi cometido na presença de várias testemunhas.

O caso é investigado pela 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte).