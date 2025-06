Homem de 70 anos é condenado por estupro de criança 15 anos após o crime

Um homem de 70 anos foi preso em Capixaba, no interior do Acre, após ser condenado a mais de 10 anos de prisão por ter estuprado uma criança de apenas 4 ou 5 anos, em um crime que ocorreu há cerca de 15 anos. A denúncia foi formalizada pela vítima, que hoje é uma mulher adulta e casada, após anos de apoio psicológico e da família.

A Polícia Civil informou que o caso foi revelado quando a jovem decidiu registrar um boletim de ocorrência na delegacia local. O delegado Aldizio Neto, que liderou as investigações, explicou que o inquérito foi enviado ao Judiciário, resultando na condenação definitiva do acusado.

Além do crime de estupro, durante as investigações, testemunhas relataram que o homem também praticava zoofilia, ou seja, abuso sexual contra animais. As evidências coletadas confirmaram essas alegações.