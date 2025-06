Homem desaparece no Rio Acre após mergulho na região da Gameleira; Bombeiros fazem buscas

Na manhã deste sábado (7), o Corpo de Bombeiros Militar do Acre foi acionado para atender a uma ocorrência de possível afogamento no Rio Acre, nas proximidades da Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, um homem teria pulado no rio para tomar banho, mas começou a se afogar poucos instantes depois. O funcionário público José Medeiros, que estava no local, relatou que viu o momento em que o homem mergulhou e logo desapareceu.

“Ele entrou na água e logo afundou. Chegou a subir com os braços abertos, como se pedisse ajuda, mas afundou novamente e não voltou mais à superfície”, contou.

Diante do ocorrido, uma equipe do Pelotão Náutico do 2º Batalhão dos Bombeiros foi até o bairro da Base para reunir informações e iniciar as buscas pelo desaparecido. Até o momento, não há confirmação sobre a identidade da vítima. As buscas continuam ao longo do dia.

Com informações do Alerta Cidade!