Homem é abordado por PMs no DF, engole 10 papelotes de cocaína e morre

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga as circunstância da morte de um homem abordado pela Polícia Militar (PMDF) que engoliu 10 papelotes de cocaína e morreu.

O caso ocorreu na última quarta-feira (4/5), mas o suspeito morreu no dia seguinte, após ser internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital da Região Leste (HRL). A morte é investigada pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). O nome da vítima não será divulgado, para não interferir nas apurações.

O homem foi abordado pela PMDF por volta das 22h30, no Paranoá. Os policiais militares detalharam que o suspeito teria se desesperado e engolido todos os papelotes de cocaína que tinha consigo.

Os PMs acrescentaram que, quando detiveram a vítima, ela teria provocado uma série de danos ao carro da corporação, com socos e chutes. Além disso, ficou supostamente transtornada pelo efeito da droga no organismo e se recusou a ser levada para o hospital em ao menos duas oportunidades.

A companheira e o irmão do homem foram à 6ª DP e pagaram a fiança estabelecida para a liberação dele. No entanto, o preso começou a passar mal e foi levado para a UTI do HRL.

Mesmo com os cuidados intensivos, o paciente não resistiu e morreu no dia seguinte, nessa quinta-feira (5/6), por volta das 17h40. O corpo foi recolhido por peritos e levado para passar por exames de necropsia no Instituto de Medicina Legal (IML).