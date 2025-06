Homem é agredido com golpes de ripa por dívida de R$ 250 em Rio Branco

Arquilene Ferreira Diniz, de 47 anos, foi agredido com golpes de ripa em via pública na noite deste sábado (7), na Travessa Nascente, no bairro Recanto dos Buritis, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Arquilene trafegava de bicicleta pela travessa quando foi abordado por um homem não identificado, que, armado com uma ripa, desferiu vários golpes contra ele. Os ataques causaram um corte profundo na cabeça, com exposição da calota craniana, além de hematomas, fratura no braço direito e múltiplas escoriações. Após a agressão, o criminoso fugiu do local.

Moradores da região ouviram os gritos de socorro e, ao saírem de suas casas para verificar o que estava acontecendo, encontraram Arquilene ferido e caído ao chão, sangrando.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros à vítima e a encaminharam ao Pronto-Socorro, onde seu estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia suspeita que a motivação do crime seja uma dívida de R$ 250 que Arquilene teria contraído com um conhecido.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca do autor do crime, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.