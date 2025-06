Homem é baleado dentro de casa após ataque a tiros em Rio Branco; suspeita é de alvo errado

Romário Freitas do Nascimento, de 37 anos, foi baleado na noite desta segunda-feira (2) enquanto estava dentro da própria residência, localizada na Rua Vinte e Quatro, no bairro Seis de Agosto, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Romário estava em casa com a esposa quando foi surpreendido por criminosos em uma motocicleta. O garupa sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos em direção à residência. Um dos projéteis atravessou a porta de vidro da sala e atingiu o joelho esquerdo da vítima, provocando um ferimento com orifício de entrada e saída. Após os disparos, os criminosos fugiram do local.

A esposa de Romário, ao ver o marido ferido, acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos.

Após estabilizarem o estado de saúde da vítima, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em condição estável.

Ainda de acordo com a esposa da vítima, Romário é trabalhador rural e praticamente não tem contato com pessoas da cidade, mantendo vínculos apenas com moradores da zona rural.

Ela informou também que, na mesma residência, mora uma pessoa envolvida com uma facção criminosa, o que levanta a suspeita de que o verdadeiro alvo do ataque fosse essa pessoa, e não Romário.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Perícia Técnico-Científica e colheu informações com testemunhas. Foram realizadas buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados.

O caso está sendo investigado inicialmente por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).