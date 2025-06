Homem é executado e menina é baleada em ataque em frente a pizzaria

Um homem de 51 anos morreu após ser atingido por 12 tiros enquanto aguardava a entrega de uma pizza, em Itapevi, na Grande São Paulo, por volta de 22h deste domingo (8/6). Durante a execução, uma menina de 8 anos, filha da namorada da vítima, também foi atingida com dez disparos. Ela sobreviveu e passa bem.

O caso ocorreu quando Gildezio Andrade de Souza, sua namorada e a filha dela estavam em um veículo estacionado em frente a uma pizzaria em um conjunto habitacional na Rua Luiz Belli. Gildezio estava no banco do motorista ao lado da namorada quando dois indivíduos em uma moto se aproximaram e efetuaram os disparos contra o condutor do veículo.

A criança, que brincava com o celular da mãe deitada no banco traseiro com a cabeça atrás do banco do passageiro, também foi ferida nas nádegas, na região lombar e nos membros inferiores. Ela foi socorrida ao Hospital Geral de Itapevi, acompanhada pela mãe, e, na noite de domingo, seu estado de saúde era estável e sem risco de morte.

O carro da vítima e seu telefone celular foram apreendidos para perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Itapevi como homicídio consumado e tentado. As investigações seguem para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

As informações são da Secretaria da Segurança Pública.

Entenda o caso