Homem é ferido a golpes de faca enquanto comemorava aniversário em Rio Branco

João Ronilson Soares da Silva, de 52 anos, foi ferido a golpes de faca na noite deste domingo (8), em frente à sua residência, localizada no beco do Motel Classic, no conjunto Habitat Brasil, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, João Ronilson estava comemorando o aniversário — ocorrido em data anterior — bebendo na companhia de duas mulheres quando, inesperadamente, foi abordado por um homem identificado como César, vulgo “Pagode”, que, armado com uma faca, desferiu três golpes contra ele. As facadas atingiram a orelha, o peito direito e as costas da vítima. Após o ataque, o agressor fugiu do local a pé.

Amigos da vítima prestaram socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos, estabilizaram Ronilson e o encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo o médico do Samu, o quadro clínico do paciente é estável, mas pode se agravar.

Policiais militares estiveram no local, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca de prender o suspeito, mas ele não foi encontrado.

A investigação inicial está sendo conduzida pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será repassada à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).