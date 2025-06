Homem é ferido com garrafadas após confusão em bar na capital acreana; suspeito fugiu

Felipe da Silva Oliveira, de 29 anos, foi agredido com diversas garrafadas na noite deste sábado (14), durante uma briga em um bar na Rua do Comércio, no bairro Manoel Julião, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Felipe chegou ao estabelecimento visivelmente alterado, sob efeito de drogas e álcool, e começou a provocar alguns frequentadores. Em meio à confusão, um homem ainda não identificado reagiu com violência, atacando Felipe com várias garrafadas. A vítima ainda tentou fugir correndo pela rua, mas caiu metros depois, devido aos ferimentos.

Após o ataque, o agressor fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar. Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou Felipe ao pronto-socorro de Rio Branco.

Informações levantadas no local indicam que esta não é a primeira vez que Felipe é vítima de agressões. Em outra ocasião, ele já havia sido espancado por integrantes de uma organização criminosa da capital.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas, até o momento, o autor da agressão não foi localizado.