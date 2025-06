Homem é morto por leão ao usar o banheiro em safári de luxo

Um homem foi morto por um leão em um hotel de luxo, no noroeste da Namíbia, África Central. Identificado como o empresário Bernd Kebbel, ele estava acampado com outros turistas em um resort de tendas quando saiu para ir ao banheiro e acabou atacado pelo felino.

Kebbel tinha 59 anos e estava acampando com a esposa e amigos próximo ao acampamento Hoanib Skeleton Coast, em Sesfontein.

Leia também

O hotel conta com oito suítes em estilo de tenda, localizadas em um deserto, de acordo com o próprio estabelecimento. No site, eles informam que estão situados em uma região selvagem.

O empresário foi atacado ao sair da tenda onde estava hospedado para ir ao banheiro, segundo o porta-voz do Ministério do Meio Ambiente da Namíbia, Ndeshipanda Hamunyela.

Outros turistas conseguiram assustar o leão, mas Kebbel estava morto. A polícia esteve no local e informou que um relatório será apresentado sobre o caso.

De acordo com o jornal Daily Mail, Kebbel era filantropo e defensor da vida selvagem na Namíbia. Ele também foi proprietário do Off-Road-Centre, uma loja de acessórios para veículos de safári.