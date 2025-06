Homem é morto por primo de ex-namorada após término mal resolvido

Um jovem de 18 anos foi preso na última sexta-feira (30/5), em Ceilândia Norte, suspeito de matar o ex-namorado da prima, um homem de 30 anos, com um tiro na cabeça.

O crime foi cometido perto de uma igreja na QNN3, Conjunto G. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a investigações, uma testemunha que presenciou o tiro contou que o motivo do crime foi um término mal resolvido entre a vítima e a prima do autor do crime.

O baleado não estaria contente com o rompimento e apresentava comportamentos agressivos com a ex companheira. Ela, então, teria mandado matá-lo.

A testemunha ainda contou que a arma utilizada foi escondida em um local conhecido pela polícia por tráfico de drogas. Foi feita uma vistoria na região, mas nada foi encontrado.

O autor do crime foi alvo da operação Silêncio Partido, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ele foi localizado por volta das 11h40 de sexta na EQNN 1/3 e encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia. Ele foi indiciado por homicídio duplamente qualificado.

O criminoso também é investigado por outro homicídio ocorrido em março deste ano, também em Ceilândia Norte.