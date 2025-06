Após denúncia, homem é preso por agredir esposa e filha recém-nascida no interior do Acre

Antônio Márcio Azevedo Santos foi preso pela Polícia Militar nesta segunda-feira (2), no Bairro do Formoso, em Cruzeiro do Sul, após denúncias de agressão contra a esposa e a filha recém-nascida. Segundo informações, ele chegou em casa sob efeito de drogas durante a madrugada e iniciou as agressões.

A companheira relatou que o comportamento violento do marido piora sempre que ele faz uso de entorpecentes. Além das agressões físicas, ela afirmou que ele costuma vender pertences da casa, incluindo objetos do bebê, para sustentar o vício. A situação, segundo ela, já se tornou insustentável.

Uma irmã do agressor confirmou o histórico de violência, dizendo que Antônio Márcio costuma agredir familiares, inclusive as irmãs, mesmo quando não está sob influência de drogas. O caso foi encaminhado às autoridades, e ele permanece à disposição da Justiça.