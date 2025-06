Homem é preso após tentar matar a própria mãe, de 87 anos, em SP

Um homem foi preso em flagrante no último domingo (8/6), após tentar matar a própria mãe, de 87 anos, na casa da idosa, no bairro Vila Mota, em Catanduva, no interior de São Paulo.

Segundo a prefeitura do município, a vítima estava em casa quando foi alvo de diversos golpes de barra de ferro e facadas, desferidos pelo filho. A idosa quebrou os dois braços e teve cortes profundos na região do joelho.