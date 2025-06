Homem é preso com drogas e munições após denúncia anônima em Rio Branco

A Polícia Militar do Acre prendeu, na tarde de terça-feira (10), um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Tancredo Neves. A ação foi realizada por equipes da Companhia de Policiamento de Choque (Cpchoque), após uma denúncia anônima alertar sobre a comercialização de entorpecentes na região.

Durante a abordagem, os policiais encontraram aproximadamente 4 quilos de uma substância com características de oxidado de cocaína, além de um carregador de pistola modelo Glock e cinco munições intactas. O suspeito, que havia se mudado recentemente para o bairro, admitiu ser o dono do material e foi levado à delegacia para os procedimentos legais.

A Polícia Militar destacou a importância das denúncias anônimas da população como ferramenta essencial no combate ao crime. A corporação reforçou que a colaboração da sociedade é fundamental para coibir atividades ilícitas e garantir a segurança nas comunidades.