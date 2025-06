Homem é preso em flagrante suspeito de agredir e chicotear a namorada com cabo de celular em MG

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar chegou ao local do crime e a mulher estava dentro de sua casa, enquanto o namorado estava na garagem. A vítima apresentava sinais claros de lesões pelo corpo, e relatou aos militares as agressões.

A jovem alegou ainda que mantinha um relacionamento “conturbado” com o autor do crime e que já teria sido agredida outras vezes. No dia da prisão do companheiro, ela teria tentado terminar o namoro, mas o suspeito não aceitou. O homem também teria danificado a porta de entrada da casa da vítima. Durante o atendimento dos militares, os ânimos estavam “exaltados”, ainda conforme o BO, e a vítima chegou a questionar o autor se ele “teria coragem” de agredi-la na frente dos policiais. O homem então ameaçou a mulher e foi preso em flagrante. A vítima relatou ainda que foi ameaçada de morte pelo namorado, que afirmou que iria “estourar sua cabeça com um tiro”. Ela disse aos militares que ele teria “acesso fácil” a armas de fogo. Os dois foram atendidos no Hospital Municipal de Governador Valadares. O autor, em seguida, foi encaminhado à Delegacia.