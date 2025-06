Homem é preso por invadir resort de Donald Trump para “se casar” com neta do político

Um homem foi preso após invadir o resort de Donald Trump para “se casar” com a neta do presidente dos Estados Unidos. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (3/6), em Palm Beach, na Flórida. Anthony Reyes, de 23 anos, invadiu a propriedade de luxo Mar-a-Lago buscando Kai Madison Trump, de 18 anos.

Ele foi detido por agentes do Serviço Secreto, responsáveis pela segurança de autoridades governamentais do país. De acordo com o boletim de ocorrência, o acusado passou pelos muros do resort. Ele teria dito à polícia que escalou o muro para “pregar o evangelho” ao presidente e “se casar com Kai”, referindo-se à neta de Trump.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Donald Trump Reprodução: YouTube Donald Trump e Kim Kardashian Reprodução: X Donald Trump, presidente dos EUA Reprodução: Instagram Donald Trump Reprodução Donald Trump Reprodução Voltar

Próximo

Reyes se declara inocente, mas foi preso sob fiança de US$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil na cotação atual). A prisão inclui outras condições, como a proibição de contato com Donald Trump e membros de sua família, incluindo sua neta. Ele já havia sido preso e acusado de invasão de propriedade na véspera de Ano Novo.

A jogadora de golfe Kai Madison Trump é a filha mais velha de Donald Trump Jr e Vanessa Trump. Os dois, que foram casados entre 2005 e 2018, também são pais de Donald Trump III, Tristan Milos, Spencer Frederick e Chloe Sophia. No momento do incidente, o presidente estava em Washington, capital dos EUA, e sua neta estava de férias nas Bahamas com amigos e familiares.

Essa não é a primeira vez que uma propriedade do político e empresário é invadida. Em meados de 2024, um homem foi acusado de planejar o assassinato de Trump em seu clube de golfe em West Palm Beach, também na Flórida. Segundo a polícia, Ryan Wesley Routh portava um rifle estilo AK-47 com mira. Ele foi preso e acusado de posse de arma de fogo e posse de arma de fogo com número de série apagado.