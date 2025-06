Homem em surto acaba preso após tentar invadir maternidade em Cruzeiro do Sul

Na noite desta segunda-feira, 2 de junho, um homem de 27 anos, identificado como D. C. da S., foi preso em flagrante pela Polícia Militar após tentar invadir a Maternidade de Cruzeiro do Sul, localizada na região central da cidade. O caso ocorreu por volta das 23 horas e causou tumulto na unidade de saúde.

Segundo informações da polícia, o suspeito, que seria dependente químico, chegou ao local aparentemente em surto psicótico, gritando e apresentando comportamento agressivo. Ao tentar entrar no prédio à força, foi contido pelo vigilante da unidade, momento em que se iniciou uma luta corporal entre os dois.

Durante a confusão, ambos sofreram escoriações, e o agressor chegou a morder o tornozelo do profissional de segurança. A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão do homem no local.

D. C. da S. foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. O caso deve ser investigado para apurar as circunstâncias do surto e se há necessidade de encaminhamento do suspeito a tratamento especializado.

A direção da maternidade informou que, apesar do susto, nenhum paciente ou funcionário ficou ferido, e os atendimentos seguem normalmente.