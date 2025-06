Homem finge mal-estar e usa ambulância como carona para ir ao bar

Um homem acionou uma ambulância alegando sentir fortes dores no peito, mas, no meio do trajeto até o hospital, confessou que usou o serviço apenas como “carona” para ir até um bar consumir cerveja. O episódio inusitado ocorreu na última quarta-feira (18/6), em Santa Quitéria (CE).

Segundo os socorristas, o homem pediu que o veículo parasse em um bar com a desculpa de que usaria o banheiro. Porém, ele não voltou para a ambulância. Momentos depois, admitiu que não estava doente e que havia mentido para conseguir chegar ao local e consumir bebida alcoólica.

A Procuradoria-Geral do Município de Santa Quitéria e a direção do Hospital Municipal emitiram nota de repúdio à atitude do morador e ressaltaram os prejuízos do uso indevido de serviços de emergência. “Cada vez que um recurso como uma ambulância é mobilizado sem necessidade real, ele deixa de estar disponível para quem verdadeiramente precisa, podendo comprometer o socorro a pacientes em situações críticas e, em casos extremos, colocar vidas em risco”, afirmaram.

“Os custos operacionais envolvidos, desde o combustível até a equipe empenhada, também representam um desperdício de recursos públicos que poderiam ser aplicados em melhorias para a saúde da nossa cidade”, concluiu a nota.

A prefeitura informou ainda que tomará providências para que o responsável pelo falso paciente seja responsabilizado pelo ocorrido.