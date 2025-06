Homem ganha R$ 20 milhões na loteria e namorada foge com o prêmio

O sonho de um canadense de ganhar na loteria se transformou em um pesadelo jurídico depois que sua namorada de longa data sacou o prêmio de US$ 3,6 milhões (equivalente a R$ 20 milhões) — e desapareceu.

Lawrence Campbell, de Winnipeg, no Canadá, alega, judicialmente, que sua agora ex-namorada Krystal McKay ficou com o prêmio que ele havia ganhado. Campbell entrou com uma ação no Tribunal do Rei de Manitoba afirmando que McKay pegou o dinheiro e fugiu depois que o seu “relacionamento leal, comprometido e promissor”, conforme ele descreve, mudou instantaneamente.

Segundo a emissora canadense CTV News, Campbell comprou o bilhete de loteria premiado em janeiro de 2024. O montante total é de US$ 5 milhões, mas o ganhador precisa arcar com taxas bancárias. Quando o casal foi buscar o prêmio em uma loja de conveniência local, funcionários da Western Canada Lottery Corporation teriam dito a Lawrence que ele não era elegível porque não tinha uma identificação válida emitida pelo governo.

Em vez disso, eles sugeriram que Krystal resgatasse os ganhos, o que rapidamente levou à queda das finanças de Campbell e de seu relacionamento. Lawrence diz ter pedido a Krystal para depositar a quantia em sua conta bancária, pois ele não tinha uma conta ativa na época.

Segundo o processo, que corre na Justiça, após sacar o dinheiro na loteria, Krystal não retornou ao quarto de hotel que dividiam, logo depois que o dinheiro caiu em sua conta.

“Campbell afirma que, naquele dia, saiu para visitar alguns lugares onde a então namorada costumava festejar e a encontrou na cama, com outro cara”, contou a emissora CTV News, segundo relatos do homem.

Homem afirma que também foi traído, além de roubado

Além disso, Campbell alegou que sua namorada o “ignorou” completamente, se recusando a atender suas ligações, ignorando suas mensagens e bloqueando-o em todas as plataformas de mídia social.

McKay também teria pedido uma ordem de proteção contra seu ex-parceiro e dito a ele que queria terminar para ficar com um “novo cara”.

Imagens divulgadas pela CTV News mostram o casal comemorando a vitória enquanto seguram um cheque “gigante” com o valor do prêmio.

McKay nega as acusações e planeja responder no tribunal, de acordo com a emissora.