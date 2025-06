Homem invade loja sob efeito de drogas, morde funcionária e morre no pátio após mal súbito

O dependente químico Jhonny Alves Barbosa, de 33 anos, sofreu um mal súbito e morreu na tarde deste sábado (7), no pátio de um estabelecimento comercial localizado na Avenida Chico Mendes, no bairro Comara, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jhonny, sob efeito de entorpecentes, invadiu a loja na tentativa de furtar e chegou a morder uma funcionária. Ele foi rapidamente contido por trabalhadores e levado até o pátio, onde caiu no chão, teve convulsões e desmaiou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e duas ambulâncias foram enviadas — uma de suporte básico e outra de suporte avançado. Quando os paramédicos chegaram, constataram que Jhonny havia sofrido uma parada cardiorrespiratória. Os profissionais iniciaram o protocolo de reanimação, mas, após cerca de uma hora de massagens cardíacas, ele não resistiu e morreu no local.

Policiais militares do 2° Batalhão foram acionados para isolar a área e permitir os trabalhos da perícia criminal. Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A causa da morte será confirmada por laudo pericial, que deve ser concluído em até 30 dias.

O caso está inicialmente sob investigação dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).