Homem “pesca” filhote de onça perdido da mãe em rio no Pantanal

Um pescador protagonizou uma cena que viralizou nas redes sociais ao resgatar um filhote de onça-pintada que estava sendo levado pela correnteza na junção dos rios Miranda e Paraguai, no Pantanal sul-mato-grossense. O vídeo, compartilhado em diversos perfis, mostra o momento em que Vanderlei da Silva Sora usa uma rede de pesca para tirar o animal da água, após perceber que ele estava exausto de tanto nadar.

O pequeno felino aparece visivelmente assustado, tentando se manter à tona enquanto se aproxima do barco. Mesmo diante do risco, o pescador demonstra empatia e coragem ao agir com calma para salvar o filhote. A cena tocou o coração de milhares de internautas, que lotaram os comentários com reações emocionadas, questionamentos e até um pouco de humor.

“Imagina ele contando essa história que pescou uma onça kkkkkk”, brincou um usuário, enquanto outro destacou a angústia do momento: “O tanto que ele já tava cansado 😥 tadinho! Agonia de não tirarem ele logo”, além de “Celular acabando com as histórias de pescador”.

Entre as centenas de mensagens, muitos agradeceram pela atitude de Vanderlei: “Por mais pessoas com empatia pelos animais no mundo!”, elogiou um perfil. “Lindinho, obrigada por salvar esse filhote”, comentou outro.

Veja o vídeo: