Homem procura GCM após agressão de companheira e acaba preso em Santos

Um homem de 26 anos foi preso após pedir ajuda a agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Santos, no litoral de São Paulo, relatando que havia sido agredido com marteladas pela companheira. A equipe consultou os dados criminais do jovem e descobriu um mandado de prisão contra ele em aberto desde novembro do ano passado, por furto.

O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (28/5), próximo a base da GCM, no bairro Vila Nova. De acordo com a Prefeitura de Santos, uma equipe das Rondas Ostensivas Municipais (Romu Oswaldo Justo) estava chegando à base quando foi abordada pelo homem.

Ele solicitou auxílio após ser agredido por diversas marteladas em uma discussão com a companheira, de acordo com o relato. Os agentes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, enquanto prestavam o primeiro atendimento e colhiam informações sobre o ocorrido, encontraram o mandado de prisão pendente, expedido em 11 de novembro de 2024.

Os guardas encaminharam o jovem à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central e, após o atendimento médico, ele foi conduzido ao 4º Distrito Policial de Santos, onde a captura foi formalizada.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.