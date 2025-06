Homem procura hospital por dor no nariz e médicos descobrem larvas vivas na cavidade nasal

Um caso inusitado e preocupante foi registrado nos últimos dias no município de Tarauacá, no interior do Acre. Um homem, procurou atendimento médico no Hospital Sansão Gomes após sentir um incômodo persistente e notar uma ferida inflamada na região nasal.

De acordo com informações repassadas por familiares, o paciente foi inicialmente medicado e liberado. No entanto, com o agravamento das dores, ele retornou à unidade hospitalar, onde passou por uma avaliação mais detalhada.

Foi nesse momento que os profissionais de saúde constataram a presença de várias larvas vivas na cavidade nasal do paciente. Imediatamente, o médico de plantão iniciou a remoção dos parasitas e, diante da gravidade do caso, o homem foi transferido para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, onde o procedimento foi continuado com apoio de um especialista.

Conforme os relatos, mais larvas foram retiradas no hospital de referência. O paciente segue internado, estável e sob acompanhamento médico.

O caso chama atenção para a importância da busca por atendimento especializado diante de sintomas persistentes e reforça os cuidados com a higiene, especialmente em regiões de clima quente e úmido, propícias à infestação por miíase, nome técnico da doença causada por larvas de moscas.