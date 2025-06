Homem pula janela de hospital ao receber visista da mulher e da amante ao mesmo tempo

Um caso inusitado movimentou o interior da Bahia na tarde deste domingo (1º). Um homem de 48 anos, identificado apenas como Valdeci L., fugiu pela janela do segundo andar de um hospital após ser surpreendido pela visita simultânea de sua esposa e sua amante.

Internado com dores renais, Valdeci escutou, ainda do quarto, a confusão se formar na recepção quando as duas chegaram quase ao mesmo tempo, cada uma com sacolas de lanche, toalhas e uma jarra de suco. Ao perceber que a situação ia desandar, arrancou o soro do braço e escapou pela janela do banheiro, de avental aberto e chinelo no pé.

“Ele passou correndo pelo jardim, desesperado, com o avental balançando e gritando que ia embora de ônibus. A bunda tava de fora”, relatou um vigilante que viu tudo.

As duas mulheres tentaram ir atrás, mas se perderam na área externa. Até o momento, Valdeci segue desaparecido. Segundo a administração, ele não recebeu alta e será cobrado por três toalhas e um avental sumido.