Homem que abusava de adolescente no Acre e produzia material pornográfico é preso em SP

Uma operação conjunta entre as Polícias Civis do Acre e de São Paulo resultou na prisão de J.C.S., um homem suspeito de abusar sexualmente de adolescentes do sexo masculino e produzir material relacionado à exploração sexual infantil em Rio Branco. O suspeito, que já possuía um mandado de prisão em aberto em São Paulo, foi detido em 26 de maio após a denúncia de uma vítima.

As investigações revelaram que ele utilizava artifícios, como a oferta de créditos para jogos eletrônicos populares entre jovens, para atrair e manipular suas vítimas.

Durante a operação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão, recolhendo smartphones, pen-drives e um computador que J.C.S. usava para registrar e compartilhar os abusos em ambientes virtuais. Além dos crimes cometidos na capital acreana, as investigações indicaram que o suspeito também praticava estupro virtual, atingindo vítimas em diversas regiões do Brasil. A Polícia Civil de São Paulo identificou uma das vítimas durante suas investigações, que já estavam em andamento em conjunto com as autoridades do Acre.

A prisão de J.C.S. é um reflexo do trabalho colaborativo das polícias civis dos dois estados, que se uniram para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. O material apreendido será analisado por peritos para identificar outras possíveis vítimas e aprofundar as investigações. As polícias continuam a incentivar a população a denunciar casos de exploração sexual infantil, garantindo o anonimato dos denunciantes e reforçando o compromisso com a proteção de crianças e adolescentes em todo o país.