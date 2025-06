Homem que arrancou coração da tia e entregou à prima deixa hospital psiquiátrico após 6 anos

Lumar Costa da Silva, de 34 anos, protagonista de um dos crimes mais brutais dos últimos anos no Brasil, recebeu alta de um hospital psiquiátrico de segurança máxima após seis anos de internação. O homem matou a própria tia, arrancou o coração da vítima e entregou o órgão à filha dela, sua prima. O crime ocorreu em julho de 2019, sob o efeito de drogas e em meio a um surto psicótico em que dizia ouvir vozes.

A decisão de liberar Lumar da internação partiu da Justiça, com base em laudos médicos que atestam sua estabilidade clínica. Ele deverá passar a cumprir tratamento ambulatorial intensivo no município de Campinápolis (SP), com acompanhamento diário no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) local.

Segundo o juiz Geraldo Fernandes Fidelis Neto, da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, que assinou o despacho no dia 18 de junho, o réu continua diagnosticado com transtorno mental crônico, mas apresenta quadro clínico estável e “juízo crítico preservado”.

Condições rígidas e vigilância contínua

Mesmo fora do hospital, Lumar continuará sendo monitorado judicialmente. Ele deverá:

Se apresentar diariamente ao CAPS de Campinápolis;

Não poderá se ausentar da comarca sem autorização judicial ;

Está proibido de frequentar locais como prostíbulos, bingos ou pontos de tráfico ;

Não pode consumir álcool ou drogas.

Ao final de 12 meses, ele será submetido a nova perícia psiquiátrica para reavaliar sua periculosidade.

O pai de Lumar foi nomeado como curador legal e ficará responsável por garantir que o tratamento seja seguido corretamente e que os relatórios médicos sejam enviados à Justiça periodicamente.

Crime chocante

O assassinato ocorreu em Sinop (MT), em 2019, quando Lumar matou a tia, retirou o coração e entregou à filha da vítima. A brutalidade do ato levou à sua imediata prisão e posterior transferência para uma unidade psiquiátrica, onde passou por tratamento intensivo desde então.

A cidade de Campinápolis foi escolhida como novo local de reabilitação para facilitar o restabelecimento dos vínculos familiares de Lumar.

📎 Leia a matéria original no Metrópoles:

🔗 https://www.metropoles.com/brasil/quem-e-homem-arrancou-coracao-da-tia-e-entregou-para-prima

✍️ Texto reescrito por ContilNet, com informações do portal Metrópoles.