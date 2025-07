Homem que matou e enterrou amante no próprio quintal é preso

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu, nesse domingo (29 de junho), um homem acusado de matar a amante e enterrá-la no quintal da própria casa. O indivíduo foi capturado no município de Magé, na Baixada Fluminense.

Segundo agentes, o crime ocorreu em abril de 2011 em Nova Iguaçu (RJ). À época, a vítima teria ido ao centro do município para uma festa de carnaval, mas acabou se encontrando com o amante.

Após isso, a mulher ficou desaparecida por três dias, quando foi encontrada enterrada no quintal da residência do homem com quem ela mantinha uma relação extraconjugal. As investigações indicam que o corpo da vítima foi encontrado em estado avançado de decomposição.

Confissão do suspeito e passagem criminal

Ainda segundo a corporação, a mulher teria sido asfixiada até a morte, sem qualquer possibilidade de defesa. No local, os policiais civis encontraram uma confissão do autor.

O acusado, que já possuía anotação criminal por esfaquear o próprio irmão, foi localizado após intenso trabalho de investigação dos agentes.

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.