Layla chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu ao ferimento.O homem responsável pelo disparo foi preso horas depois e afirmou que atirou para assustar o condutor do veículo, o pai de Layla.

Informações da Polícia Civil de Sergipe apontam que os pais e a criança retornavam de uma festa junina quando o crime ocorreu.

O pai da bebê utilizou a buzina do carro para pedir passagem ao suspeito que conduzia uma picape. Inicialmente, ele teria deixado o carro da família passar, mas depois perseguiu o veículo e atirou contra os ocupantes.

Veja:

Prisão

A Polícia Militar localizou e prendeu o homem por volta das 9h desta terça (24\6). Na residência em que ele estava, também foram encontrados a arma de fogo utilizada no crime e o veículo envolvido na ação.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Itabaiana, onde prestará depoimento. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer todos os detalhes do crime.

Segundo informações já apuradas pela Polícia Civil, o autor do disparo teria como alvo o pai da criança, que conduzia o veículo no momento da ocorrência. No entanto, o tiro acabou atingindo fatalmente a criança, que estava no banco de trás, ao lado da mãe, posicionada atrás do motorista.