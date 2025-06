Homem tem perna quebrada ao tentar apaziguar confusão em Águas Claras

Um homem de 62 anos anos foi espancado durante uma briga em um bar de Águas Claras (DF), nesse domingo (8/6). O crime ocorreu por volta das 18h, quando a vítima teria tentado dialogar com o agressor.

Em vídeo gravado por uma das câmeras de segurança do estabelecimento, é possível ver o momento em que um dos clientes começa a discussão. Em pé, ele levanta os braços e aponta em direção ao bar. Nesse momento, o homem de 62 anos se aproxima e tenta dialogar.

Assista:

Em fúria, o agressor continua a gesticular e brigar. A vítima conversa com outras pessoas, e parece que tenta explicar algo, quando um terceiro homem sai do bar, vai em direção ao criminoso e é atacado com uma cadeirada na cabeça.

Leia também

A confusão se difunde, e um quarto homem entra na discussão. Enquanto o terceiro cambaleia de costas, ele é agredido no pescoço e empurrado. Ao mesmo tempo, o homem de 62 anos é atacado e, caído ao chão, começa a perder sangue pela boca.

Irmão dessa vítima, o advogado Ronald de Souza classificou as agressões como “uma grande covardia”. “Meu irmão frequenta esse estabelecimento há algum tempo. É uma pessoa da paz, tranquila. Nas imagens, dá para ver que, a todo momento, ele tenta apaziguar a situação”, afirmou.

O cliente foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e levado para Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Com a perna quebrada na tíbia e no tornozelo, um corte na boca e nove pontos na região, ele precisará passar por duas cirurgias.

O crime é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). Até o momento, ninguém foi preso.