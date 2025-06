Horóscopo de hoje, 01/06/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) Lua e Marte movimentam a vida em grupo, favorecendo trocas culturais e momentos prazerosos, o que ajuda a elevar sua autoconfiança, pois ambos estão em boa sintonia com Vênus em seu signo. Tenha cuidado com os gastos.

Touro (20/04 – 20/05) As tarefas domésticas pedem uma postura mais ativa agora, com uso da criatividade para lidar com a gestão dos desafios. Não se deixe abalar por imprevistos, já que a Lua está em tensão com Urano em seu signo.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Sua forma de se expressar fica mais assertiva com a união da Lua e Marte na área da comunicação. Isso ajuda a defender suas ideias, a motivar as pessoas e a despertar a solidariedade. Cultive o autocontrole diante dos desafios.

Câncer (21/06 – 22/07) O encontro entre Lua e Marte favorece ações práticas voltadas para os objetivos do dia. Vênus no setor do trabalho ajuda a destacar sua imagem profissional. Fuja de disputas desnecessárias.

Leão (23/07 – 22/08) Sua postura se torna mais intensa nesta fase, guiando seus passos com confiança em busca da felicidade. Não se deixe levar por extremismos no ambiente profissional, como indica a tensão entre Lua e Urano no setor do trabalho.

Virgem (23/08 – 22/09) Sentimentos intensos ganham força com Lua e Marte na área de crise. No entanto, não se deixe levar por reações impulsivas. Direcione suas emoções para mudanças internas. As ações devem ser pensadas, e realizadas com cautela, devido à tensão lunar com Urano.

Libra (23/09 – 22/10) Lua e Marte incentivam conexões leves que fortalecem vínculos e a convivência com grupos. Mas a tensão lunar com Urano mostra que é preciso ter cuidado com acordos e recursos compartilhados.

Escorpião (23/10 – 21/11) Sua maneira de lidar com as responsabilidades demonstra mais foco e energia, com ideias criativas que otimizam os recursos. As interações com outras pessoas podem ser desafiadoras e exigem diplomacia, devido à tensão lunar com Urano.

Sagitário (22/11 – 21/12) Lua e Marte despertam perseverança na busca por seus objetivos, fazendo você agir com determinação, o que eleva sua autoestima. A tensão entre Lua e Urano, indica que os desafios podem trazer instabilidade. Mantenha o foco em seus propósitos.

Capricórnio (22/12 – 19/01) O encontro entre Lua e Marte acende suas paixões, fazendo com que você se dedique totalmente aos seus objetivos mais urgentes. A satisfação afetiva se fortalece em prol da vida em família, mas é preciso ter diplomacia ao lidar com desentendimentos em grupo.

Aquário (20/01 – 18/02) Os relacionamentos ganham dinamismo com o encontro entre Lua e Marte, favorecendo o trabalho em conjunto e trocas sinceras. Questões familiares podem gerar tensão, por isso, preserve sua tranquilidade.