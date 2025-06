Horóscopo de hoje, 05/06/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) Sua sensibilidade se volta para as relações, ajudando a fortalecer laços por meio de conversas mais íntimas e vivências compartilhadas, já que a Lua, em tensão com seu signo, está em harmonia com Plutão, Sol e Mercúrio. Isso muda sua percepção sobre as pessoas e sobre si.

Touro (20/04 – 20/05) Você começa a observar com mais atenção as necessidades da rotina, isso ajuda a organizar melhor o dia a dia e os recursos materiais. A Lua no setor do cotidiano se harmoniza com Plutão, Sol e Mercúrio, favorecendo escolhas racionais e acordos positivos com quem está por perto.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Sua segurança para expressar suas ideias com as pessoas ao seu redor cresce, favorecendo diálogos relevantes ligados a temas que envolvem o coletivo, pois a Lua no setor social se alinha com Plutão, Sol e Mercúrio. Durante este período, trocas intelectuais se fortalecem, nutrindo seu espírito.

Câncer (21/06 – 22/07) A Lua segue atuando na área familiar, trazendo você de volta às raízes, te conectando com seus desejos mais profundos e favorecendo decisões importantes ligadas ao futuro. O convívio se torna mais íntimo, e os laços próximos abrem espaço para conversas que mudam sua percepção.

Leão (23/07 – 22/08) Com a Lua em harmonia com Plutão, Sol e Mercúrio, seu modo de pensar e falar fica mais estruturado, ajudando a envolver as pessoas em suas conversas e a criar laços de cumplicidade. As palavras se mostram grandes aliadas, então use-as de forma inteligente e adequada.

Virgem (23/08 – 22/09) Sua habilidade para organizar recursos e lidar com o cotidiano se fortalece com a Lua no setor financeiro em harmonia com Plutão, Sol e Mercúrio. Aproveite para estruturar sua vida econômica, considerando decisões que tragam estabilidade e crescimento a longo prazo.

Libra (23/09 – 22/10) A Lua em seu signo estimula o contato com metas mais significativas, fortalecendo o autoconhecimento com o apoio de Plutão, Sol e Mercúrio. Você se posiciona com mais autenticidade, e os encontros sociais trazem vivências transformadoras e marcantes.

Escorpião (23/10 – 21/11) As emoções se intensificam com a Lua na área de crise em harmonia com Plutão, Sol e Mercúrio, isso ajuda a ir fundo nos problemas pessoais. Compreender suas fragilidades pode abrir espaço para se libertar de padrões antigos e crescer emocionalmente.

Sagitário (22/11 – 21/12) A Lua no setor das amizades favorece o reencontro com pessoas importantes do seu círculo social, criando oportunidades para diálogos sinceros e trocas significativas. Os vínculos se fortalecem, e a convivência com quem compartilha valores semelhantes pode trazer transformações positivas.

Capricórnio (22/12 – 19/01) Você se dedica com mais vontade às tarefas do dia, isso melhora o rendimento no trabalho e ajuda a equilibrar as responsabilidades com bem-estar pessoal e familiar. A fase convida a encarar os desafios como oportunidades de mudança e crescimento.

Aquário (20/01 – 18/02) As conexões com o lado emocional e imaterial ganham mais espaço, pois a Lua se alinha com Plutão, Sol e Mercúrio na área da espiritualidade, estimulando a busca por momentos de bem estar em grupo ou individual. Sua voz interna se manifesta com mais clareza, orientando seus passos de forma intuitiva.