Horóscopo de hoje, 09/06/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) O céu da semana marca um período de crescimento nos relacionamentos, favorecendo interações mais colaborativas e acolhedoras, mesmo diante de desafios. Júpiter entra na área familiar, estimulando iniciativas no lar que ajudam a aproveitar melhor as oportunidades ao seu redor.

Touro (20/04 – 20/05) O céu da semana estimula a construção de parcerias na gestão da rotina, com a Lua atuando na área dos relacionamentos e do trabalho. Júpiter marca uma fase positiva para as trocas de conhecimento. Aprendizados e demais ações que envolvem o raciocínio recebem um estímulo extra.

Gêmeos (21/05 – 20/06) O céu da semana favorece a organização da rotina, tanto nos aspectos práticos quanto emocionais. Júpiter passa pelo setor material, sinalizando boas chances de fortalecer não só as finanças como também sua habilidade de organização e planejamento a longo prazo.

2025 pode ser o SEU ano! ​

Seu Mapa Astral te ajuda a conhecer e desbloquear a sua força, seu emocional, sua sorte, seu poder e muito mais…

Faça seu Mapa Astral grátis aqui!



Câncer (21/06 – 22/07) O céu da semana mostra a importância de equilibrar desejos individuais e coletivos, mantendo a cooperação sem abrir mão da própria autonomia. Júpiter entra em seu signo, iniciando um novo ciclo, abrindo espaço para conquistar metas ligadas ao seu crescimento.

Leão (23/07 – 22/08) O céu da semana estimula o fortalecimento dos vínculos mais próximos, favorecendo o diálogo e o ajuste dos interesses. Júpiter entra na área de crise, contribuindo com a solução de situações difíceis. Isso ajuda você a repensar metas e organizar novos caminhos.

Virgem (23/08 – 22/09) O céu da semana estimula melhorias nos hábitos e nas rotinas, desde as relações interpessoais até os processos e tarefas do dia a dia. Júpiter passa pelo setor das amizades, ampliando o círculo social, ajudando a criar novas conexões e fortalecendo os vínculos já existentes.

A GENTE TEM O MAPA DO SEU 2025!

Nada de perrengue: faça a sua Amostra Grátis aqui! E descubra as suas oportunidades e desafios do ano, as previsões para o amor, carreira, finanças e muito mais.

Libra (23/09 – 22/10) O céu da semana favorece uma postura mais organizada para tornar o cotidiano mais leve e eficiente. Júpiter no setor profissional marca o início de um ciclo promissor para a carreira, trazendo boas chances de crescimento e resultados concretos a partir de seus esforços.

Escorpião (23/10 – 21/11) O céu da semana ativa sua sensibilidade e promove um olhar mais cuidadoso para as relações íntimas, fortalecendo a convivência com as pessoas próximas. Júpiter na área espiritual te impulsiona a encontrar oportunidades de evolução que estejam alinhadas aos seus princípios individuais.

Sagitário (22/11 – 21/12) O céu da semana promove autoconhecimento ao lidar com suas vulnerabilidades, o que ajuda a enfrentar os desafios com mais firmeza. Júpiter entra no setor íntimo, trazendo uma nova perspectiva sobre o valor emocional e material dos recursos presentes em sua vida.

Capricórnio (22/12 – 19/01) O céu da semana sinaliza um momento de colaboração coletiva na gestão do cotidiano, com ajustes importantes para evitar conflitos de espaço. Júpiter entra em tensão com seu signo, indicando um período em que parcerias podem se fortalecer e trazer novas possibilidades.

Aquário (20/01 – 18/02) O céu desta semana destaca uma fase favorável para colocar sua vida em ordem e alinhar ações com seus objetivos pessoais. Júpiter na área das rotinas ajuda a construir relações de trabalho mais produtivas, com união de talentos que podem render boas oportunidades.