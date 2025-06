Horóscopo de hoje, 11/06/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) A Lua Cheia no setor espiritual reforça seus princípios e aumenta a confiança, mas a tensão com o Sol pede cuidado com atitudes rígidas. Demonstre maturidade e ética diante de seus objetivos, pois a Lua no setor profissional entra em tensão com Júpiter, Mercúrio, Saturno e Netuno.

Touro (20/04 – 20/05) Seus instintos ficam mais aguçados com a Lua Cheia no setor íntimo, elevando sua produtividade, mas também pode gerar reações intensas, já que esse astro se alinha a Marte e entra em tensão com o Sol. Procure refletir bem e transmitir tranquilidade.

Gêmeos (21/05 – 20/06) As relações se fortalecem com a Lua Cheia em tensão com seu signo e em harmonia com Marte, embora desentendimentos possam surgir devido à tensão com o Sol. É o momento de avaliar e reforçar os vínculos com seu círculo de confiança.

2025 pode ser o SEU ano! ​

Seu Mapa Astral te ajuda a conhecer e desbloquear a sua força, seu emocional, sua sorte, seu poder e muito mais…

Faça seu Mapa Astral grátis aqui!



Câncer (21/06 – 22/07) A rotina pede atenção com a Lua Cheia no setor do cotidiano, sugerindo equilíbrio entre produtividade e bem-estar. A tensão com o Sol e a harmonia com Marte pedem ações práticas e acordos tranquilos com quem convive. Evite exageros e priorize o essencial.

Leão (23/07 – 22/08) As necessidades relacionadas ao coletivo ganham destaque com a Lua Cheia no setor social, incentivando a colaboração. No entanto, os conflitos podem gerar sobrecarga com a Lua em tensão com Júpiter, Mercúrio, Saturno e Netuno, busque administrar o tempo e as tarefas com calma.

Virgem (23/08 – 22/09) A Lua Cheia no setor doméstico e em harmonia com Marte, eleva sua produtividade. No entanto, é importante moderar o ritmo para evitar o cansaço, devido à tensão com o Sol. Mantenha a diplomacia e uma postura conciliadora ao lidar com grupos.

A GENTE TEM O MAPA DO SEU 2025!

Nada de perrengue: faça a sua Amostra Grátis aqui! E descubra as suas oportunidades e desafios do ano, as previsões para o amor, carreira, finanças e muito mais.

Libra (23/09 – 22/10) Sua habilidade de lidar com as pessoas cresce com a Lua Cheia na área da comunicação e alinhada a Marte. No entanto, é preciso ter cautela para evitar discussões controversas, como indica a tensão com o Sol. Priorize o recolhimento para recarregar as energias.

Escorpião (23/10 – 21/11) A Lua Cheia no setor financeiro e em harmonia com Marte estimula sua praticidade e produtividade. Porém, isso também pode te levar a gastos exagerados, devido à tensão com o Sol. Reserve tempo para o planejamento e tente agir com mais discernimento.

Sagitário (22/11 – 21/12) A Lua Cheia em seu signo fortalece o desejo de realizar planos, mas é importante evitar decisões apressadas. Planeje com calma para lidar melhor com os desafios, pois a Lua entra em tensão com Júpiter, Mercúrio, Saturno e Netuno.

Capricórnio (22/12 – 19/01) Coragem e foco ajudam você a lidar com os desafios, mas é preciso agir com cautela, pois a Lua Cheia na área de crise está alinhada a Marte e em tensão com o Sol. Trace metas realistas e evite se prender a expectativas.

Aquário (20/01 – 18/02) A Lua Cheia na área das amizades fortalece ações em grupo em prol de projetos coletivos. Porém, evite assumir demandas alheias somente por aprovação devido à tensão com o Sol. Mantenha-se firme diante dos desafios.