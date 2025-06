Horóscopo de hoje, 20/06/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) A Lua em seu signo pode deixar as reações intensas, pedindo cautela para não comprometer a razão, devido à tensão com Mercúrio. Sua disposição ganha força com Marte em harmonia com a Lua. Evite agir por impulso, ao lidar com as finanças.

Touro (20/04 – 20/05) Manter a serenidade e reduzir o estresse é essencial com a Lua na área de crise e em tensão com Mercúrio. Confie em suas habilidades e enfrente os desafios com foco no crescimento pessoal, mantendo uma comunicação aberta nas relações.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Com a Lua no setor de amizades, você pode ficar sensível às necessidades alheias, exigindo bom senso ao dividir recursos. Aproveite os momentos de silêncio e busque se recolher de forma estratégica diante dos desafios, já que a Lua entra na área de crise.

2025 pode ser o SEU ano! ​

Seu Mapa Astral te ajuda a conhecer e desbloquear a sua força, seu emocional, sua sorte, seu poder e muito mais…

Faça seu Mapa Astral grátis aqui!



Câncer (21/06 – 22/07) Os desafios no campo profissional podem gerar preocupações e exigir revisões, com a Lua na casa do trabalho em tensão com Mercúrio. Não permita que o estresse atrapalhe suas relações. Busque manter o diálogo aberto e construir alianças para alcançar metas em comum.

Leão (23/07 – 22/08) A Lua na área espiritual estimula a vontade de crescer, porém é importante definir metas e se planejar bem, já que a tensão com Mercúrio alerta para possíveis frustrações. Reflita sobre as consequências de suas escolhas e adote uma postura mais estratégica.

Virgem (23/08 – 22/09) A Lua no setor íntimo estimula reflexões profundas, favorecendo momentos mais reservados para amadurecer seus desejos sem pressões externas, devido à tensão com Mercúrio. Confie em si e não permita que os desafios desgastem seu ânimo.

A GENTE TEM O MAPA DO SEU 2025!

Nada de perrengue: faça a sua Amostra Grátis aqui! E descubra as suas oportunidades e desafios do ano, as previsões para o amor, carreira, finanças e muito mais.

Libra (23/09 – 22/10) Você se importa mais com quem está por perto, e isso traz acolhimento. Porém, Mercúrio tensionado, alerta para a importância de não misturar amizade com negócios. Valorize momentos de introspecção como forma de crescer internamente.

Escorpião (23/10 – 21/11) A passagem da Lua pelo setor das rotinas reforça seu envolvimento com o dia a dia, exigindo organização para não sobrecarregar tarefas ou cometer enganos. Trabalhe em equipe, mas tenha cuidado para não entrar em disputas desnecessárias.

Sagitário (22/11 – 21/12) A Lua na área social pode deixar você mais disponível emocionalmente nas relações, mas a tensão com Mercúrio sugere cautela ao compartilhar detalhes da vida pessoal. Tente dialogar com diplomacia com quem convive sobre a divisão das tarefas diárias.

Capricórnio (22/12 – 19/01) A Lua na casa familiar favorece uma postura mais acolhedora, mas evite absorver os problemas das outras pessoas ou se expor demais, devido à tensão com Mercúrio. Os momentos de lazer ganham mais destaque à medida que a Lua entra na casa social e se alinha com Marte, por isso, mantenha o controle nos gastos.

Aquário (20/01 – 18/02) A Lua no setor das ideias estimula sua comunicação, no entanto mantenha o equilíbrio nos diálogos, pois há risco de desentendimentos. A Lua no setor íntimo e em harmonia com Marte aumenta sua intuição, porém, evite tomar decisões precipitadas.