Horóscopo de hoje: veja o que os astros reservam para o seu signo nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 19 de junho, os astros pedem atenção ao que está além da aparência. A quadratura entre Júpiter e Netuno pode nos empurrar para ilusões reconfortantes — e é aí que mora o risco. No horóscopo do dia, o astrólogo Oscar Quiroga alerta sobre a importância de manter os pés no chão e cuidar da espiritualidade com lucidez.

Segundo ele, vivemos tempos em que a ignorância espiritual é tratada como virtude, e qualquer manifestação do sagrado pode ser rejeitada por incomodar o comodismo. A lição do céu? Buscar evolução interior e transformar também nossos relacionamentos.

Confira abaixo a previsão do seu signo e encare o dia com mais consciência:

♈ ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nem tudo que passou foi melhor. A nostalgia pode enganar — trate a saudade com carinho, mas sem perder o foco no presente.

♉ TOURO (21/4 a 20/5)

Seduzir para convencer pode funcionar, mas não esconda os desafios. Transparência ainda é a melhor estratégia.

♊ GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Confiar em certas pessoas pode parecer arriscado, mas talvez seja o único caminho agora. Progresso exige coragem.

♋ CÂNCER (21/6 a 21/7)

Se ninguém ao redor sabe o que é certo, o fardo da responsabilidade será seu. Não fuja dele.

♌ LEÃO (22/7 a 22/8)

Promessas bonitas não bastam. O mundo está cheio delas. Seu foco deve ser em ações concretas e resultados reais.

♍ VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalhar em equipe será mais produtivo do que fazer tudo sozinho. Aceite a complexidade como parte do avanço.

♎ LIBRA (23/9 a 22/10)

Desconfie de grandes promessas. Só a prática mostrará o que é real. Fique atento aos fatos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Perder o controle pode ser desconfortável, mas às vezes é o único caminho. Fluidez é o novo poder.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Nem tudo está ao seu alcance, mas isso não é limitação — é um convite a uma nova jornada. Topa?

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Equilibre seus desafios com a empatia pelo outro. O mundo não gira só ao seu redor.

♒ AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Facilidades demais tendem a iludir. Faça o básico, mas faça bem feito. Isso evita futuras frustrações.

♓ PEIXES (20/2 a 20/3)

Viajar nas ilusões pode aliviar o tédio, mas não muda a realidade. Use a imaginação com sabedoria.