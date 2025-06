Horóscopo de sexta: Sol entra em Câncer e ativa sensibilidade coletiva

Com a entrada do Sol em Câncer nesta sexta-feira (20), a energia astral desperta reflexões sobre nossa ligação com o todo. Segundo o astrólogo Oscar Quiroga, essa transição evidencia que, embora nos percebamos como seres individuais, somos parte de uma grande alma coletiva. A angústia que sentimos muitas vezes vem justamente dessa conexão — e não se cura com remédios, mas com consciência.

Confira abaixo as previsões para cada signo:

♈ ÁRIES (21/3 a 20/4)

Evite avançar sem cautela. Este é o momento de ponderar cada passo e refletir sobre as consequências antes de agir.

♉ TOURO (21/4 a 20/5)

Antes de dizer algo, coloque-se no lugar do outro. Comunicação clara e empática será sua maior aliada.

♊ GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Segurança e conforto são ideais, mas nem sempre possíveis. Procure um ponto de equilíbrio entre estabilidade e adaptação.

♋ CÂNCER (21/6 a 21/7)

Doe-se com generosidade a quem merece, mas estabeleça limites firmes com quem precisa entendê-los.

♌ LEÃO (22/7 a 22/8)

Permita-se encontrar acolhimento emocional. Se não estiver ao seu redor, busque em novos lugares e relações.

♍ VIRGEM (23/8 a 22/9)

Seus aliados estão ocupados, mas disponíveis. Aja com habilidade social para unir forças e construir parcerias.

♎ LIBRA (23/9 a 22/10)

Quando há entendimento, tudo flui melhor. Mas por que tanta dificuldade em se conectar? Reflita e dialogue.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Para compreender os desafios atuais, amplie sua visão. Apego ao controle pode ser o verdadeiro empecilho.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O progresso requer risco, mas nem todo risco vale a pena. Avalie melhor onde e como você se envolve.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Seu bem-estar depende também do equilíbrio nos relacionamentos próximos. Cuide do coletivo ao seu redor.

♒ AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Suas ideias são valiosas, mas precisam ser colocadas em prática. Escolha algumas e aja com dedicação.

♓ PEIXES (20/2 a 20/3)

Você sente além do que vive — é a alma do mundo atravessando a sua. Use o discernimento para se proteger emocionalmente.

