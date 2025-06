Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

A busca pelo Divino e os desafios da humanidade

Data estelar: Lua quarto minguante em Peixes

Em um paradoxo espiritual profundo, quanto mais o Divino se aproxima da humanidade, mais esta parece reagir com violência e distanciamento moral. Em nossa limitação, alimentamos a ilusão de que podemos viver à parte do universo espiritual, criando um mundo isolado, autossuficiente e desconectado de uma ordem maior.

Contudo, mesmo que muitas vezes insistamos em ignorar o plano espiritual, ele não nos abandona. Com a eternidade ao seu favor, o mundo invisível segue em sua aproximação paciente, esperando que — por escolha própria — possamos romper a fantasia da separação e nos reconhecer como parte do corpo cósmico do qual jamais deixamos de fazer parte.

Enquanto não priorizarmos essa reconexão, continuaremos cometendo erros, tanto individuais quanto coletivos.

Horóscopo do dia

Áries (21/3 a 20/4)

A nostalgia pode trazer conforto, mas cuidado para não idealizar demais o passado. Nem tudo foi tão perfeito quanto parece.

Touro (21/4 a 20/5)

Seduzir para convencer é uma coisa, mas esconder problemas por trás de charme é outra bem diferente — e arriscada.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Nem sempre as pessoas mais carismáticas são as mais confiáveis. Use o discernimento para evitar decepções.

Câncer (21/6 a 21/7)

Dilemas morais exigem tempo e reflexão. Não há respostas prontas, mas é essencial não ignorar esses questionamentos.

Leão (22/7 a 22/8)

Entre promessas bonitas e resultados práticos, fique com o que é real. Pouco, mas certo, vale mais do que muito e incerto.

Virgem (23/8 a 22/9)

Embora a colaboração seja desejável, é prudente manter a vigilância. Nem todo aliado aparente é confiável.

Libra (23/9 a 22/10)

Seu momento pede ação concreta. Sonhos inspiram, mas é com passos firmes que a realidade se transforma.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Frustrações fazem parte do processo. Ajuste a rota, adapte-se e siga em frente com coragem.

Sagitário (22/11 a 21/12)

O que para muitos é sinal de cautela, para você pode ser o impulso para uma nova aventura. Confie no seu espírito desbravador.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Mesmo enfrentando seus próprios desafios, olhe ao redor — há quem precise da sua força e empatia.

Aquário (21/1 a 19/2)

Avance com calma e consciência. Atalhos tentadores nem sempre levam a bons destinos.

Peixes (20/2 a 20/3)

Sonhos geram crescimento, mas ilusões podem trazer quedas. Diferenciar um do outro é fundamental neste momento.

