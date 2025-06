Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

A BUSCA DOS PERDIDOS

Data estelar: Vênus e Júpiter em sextil; Lua cresce em Libra.

Buscamos dinheiro, autoconhecimento, amor correspondido e uma longa lista de benefícios, mas se buscamos é porque estamos perdidos, nos sentindo exilados das condições que almejamos.

Perdidos continuaremos para sempre, desde que continuemos também buscando nossos objetivos como um caminho individual, autocentrado, porque a única e verdadeira forma que o ser humano tem para se encontrar é no desenvolvimento de união, interdependência e comunidade.

A individualidade é digna e precisa ser preservada, mas se dita preservação acontece em detrimento da construção de vínculos de colaboração e solidariedade com o maior número possível de pessoas, então continuamos todos perdidos, com alguns tão, mas tão perdidos, que se convencem de serem indivíduos superiores aos outros.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Ainda que o cenário seja tão complicado que sua alma adquira a certeza de que nada de bom vai sair desse, mesmo assim continue confiando em seu taco, porque as coisas se movimentam sobre o mistério da vida mais abundante.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Apesar de não haver nada pronto para você se agarrar, há muita margem para fazer testes e verificar o que seria melhor fazer nos próximos dias. Evite esperar grandes resultados agora, se contente com o possível.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Você passa por momentos em que o mundo parece ter esquecido de sua presença, mas também passa por outros, como agora, em que a demanda sobre sua presença vem de muitos lados diferentes. A quais atender agora? Quais?

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Ainda que você não tenha total controle sobre os acontecimentos, mesmo assim há uma margem bastante ampla para você manobrar, e ir observando os resultados, para poder retificar as atitudes sobre a marcha.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

O cenário anda mudando muito rapidamente e você precisa se adaptar a isso com sabedoria, aproveitando as deixas que a vida lhe oferece, sem, no entanto, mudar de rumo. É só uma questão de aproveitar as facilidades.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Ninguém deve saber tudo que você pretende, é necessário manter muita discrição a respeito dos seus anseios mais íntimos, para evitar que pessoas negativas os usem contra você, e também para se mover com sabedoria.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

O dinamismo que se instala agora pode não ter vindo para ficar, mas vai acelerar bastante suas pretensões, desde que, é claro, você tome as iniciativas pertinentes para aproveitar as circunstâncias. Dentro do seu alcance.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11):

Avanço só haverá na mesma medida em que você se dedicar a desembaraçar todos os perrengues que, ao mesmo tempo, dá vontade de esquecer. Não é hora de esquecer nada, é hora de enfrentar tudo que complica.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

O fato de você se dispor a ajudar as pessoas que protagonizam este momento faz com que sua alma também seja protagonista sem, no entanto, ter de arcar com todas as responsabilidades desse papel. Melhor assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Talvez as coisas compliquem um pouco nesta parte do caminho, mas não no sentido de obstaculizar suas pretensões, apenas para que você amarre todas as pontas soltas e o andar dos acontecimentos seja aperfeiçoado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Se todas as promessas se tornassem realidade seria o paraíso aqui na Terra, mas por enquanto as pessoas continuam fazendo mais promessas das que têm capacidade de realizar. Selecione muito bem as promessas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Agora tente andar pelo terreno mais seguro possível, sem fazer manobras arriscadas e evitando as encrencas, mesmo que pareçam seduzir sua alma com promessas maravilhosas. Prefira o arroz e feijão durante uns dias.