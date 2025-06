Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

3.6.25 – A DIVINDADE IMPERFEITA

Data estelar: Lua quarto crescente em Virgem.

Se tua mente te atormenta te indicando tudo que está errado é porque ela também sabe como é que tudo deve estar certo, e se o sabe, então está perdendo tempo criticando os equívocos do mundo e das pessoas, porque poderia se dedicar a tomar atitudes práticas para fazer o certo.

A mente, porém, tem certo apreço pelas críticas, se regozija apontando o dedo e dando sermão, se importa muito mais com ocupar o púlpito do qual lançar maldições do que estar no chão da fábrica, onde não importam as críticas ou os elogios, mas o que está sendo produzido.

Esse comportamento se alimenta de uma noção equivocada do Divino, como uma figura paternal que condena os desvios de seus filhos, só que, pensando bem, que Divindade imperfeita seria essa que não deu conta de criar uma humanidade sem vícios nem pecados?

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Tudo que você acha estar fora do seu alcance, na verdade está muito mais próximo do que parece. É tudo uma questão de prestar atenção aos detalhes que aparentemente não teriam valor e nem resolveriam suas necessidades.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

De algum lugar vão ter de sair os recursos para subsidiar os movimentos que sua alma precisa fazer, e parece que, em primeira instância, seria sábio você preparar seu bolso nesse sentido. Sem pedir ajuda.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Dentro do possível, finalize o que estiver ao seu alcance, para poder entrar num terreno futuro com a alma leve, sem carregar pesos desnecessários que só serviriam para repetir o mesmo de sempre. Nada de repetição.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Muitas das coisas que você gostaria de dizer a certas pessoas, por enquanto parece melhor guardar para si, e esperar por um momento em que, ao jogar essa bomba, não haveria tantos efeitos colaterais como agora.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Além de investir recursos pessoais, você deve buscar alianças que consolidem o caminho, porque se continuar em frente em sua luta solitária, haverá avanços, mas serão menores do que com a ajuda de outras pessoas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Para as pessoas que colocaram contrariedades em seu caminho, é hora de você revidar e tomar iniciativas para as perturbar. Para as pessoas que de alguma maneira ajudaram você, é hora de as aproximar mais ainda.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Você não saberá se vai dar certo até o último instante, por isso, se prepare para administrar a ansiedade, já que a incerteza a fará protagonista de todos seus pensamentos. Confie em seu taco, aposte suas fichas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11):

Seria melhor que você compartilhasse suas inquietações mais íntimas, mas também é preciso selecionar com sabedoria as pessoas com quem compartilhar essas informações, para que o tiro não saia pela culatra.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Por enquanto, sua atuação é de coadjuvante, e seria melhor encontrar valor nesse desempenho, porque enquanto você contribuir positivamente para o avanço de outras pessoas, você também colherá dividendos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

São muitas pequenas coisas que precisam ser administradas ao mesmo tempo, dando a impressão de que não há avanço consistente algum. Procure entender que avançar não significa estar sempre à frente de todo mundo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Arriscar dá medo, mas se o medo tivesse sempre a razão, provavelmente você ainda seria criança. É preciso arriscar e administrar o aperto na barriga que dá a incerteza a respeito dos resultados. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Você pode ter tudo em mãos, dinheiro, prestígio e uma vontade luminosa de fazer o bem, porém, se você não tiver construído relacionamentos harmoniosos, nada disso servirá para sua paz de espírito. Ao contrário.