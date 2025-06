Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

CONSCIÊNCIA E INCONSCIENTE

Data estelar: Lua Cheia em Sagitário.

Apesar de que, como seres psíquicos, estamos determinados pelos implacáveis mecanismos do Inconsciente, somos também Consciência capaz de nos reinventarmos, mas o interessante de nossa constituição é que, enquanto o Inconsciente atua por inércia, a Consciência depende de nos erguermos e tomarmos decisões que criem novos rumos.

Se não houvesse Consciência, o Inconsciente não existiria e nem muito menos haveria qualquer perspectiva de desenvolvimento de uma terapia para aliviar nosso sofrimento psíquico, porque essa depende inteiramente da atuação da Consciência, única capaz de produzir reinvenção.

Fica sabendo então, que se não te ergues e tomas decisões por tua própria e livre vontade, continuarás permitindo que o Inconsciente seja o motorista de tua existência.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As memórias do passado não hão de ofuscar as visões do futuro, porque é ilusório se convencer de que haveria um passado fantástico ao qual retornar. Não se trata de retornar a lugar algum, mas de seguir em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Pensar bem não é algo que as pessoas façam por inércia. Pensar, todo mundo pensa, mas para pensar bem é preciso ter vontade, e muito boa vontade diga-se de passagem, porque o bom pensamento não acontece por inércia.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As boas coisas da vida estão disponíveis e ao alcance da mão, porque resultariam de você fazer bom uso de todos os recursos que, apesar de estarem esparsos e desconexos, ainda assim proveem tudo que você precisa.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A generosidade é um traço espiritual, mas como toda virtude espiritual ela precisa ser dosada, porque não se jogam pérolas aos porcos, seria um desperdício. Selecione as pessoas com que você agirá com generosidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O melhor da vida não é o que acontece em gerúndio, mas aquilo que você planeja em segredo, sem ninguém saber, ciente de que, dando bons resultados os movimentos atuais, depois você estará no domínio e fará o que quiser.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Para qualquer coisa que você pensar a respeito do seu futuro progresso, você vai precisar de pessoas qualificadas ajudando e colaborando. O mais importante, portanto, é selecionar essas pessoas. Estão por aí.