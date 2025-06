Hulk curte férias em resort na África com diárias exorbitantes. Veja

Em meio à pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o atacante Hulk postou como estão sendo suas férias na África. O atacante do Atlético MG passa o descanso com a esposa Camila Ângelo na Ilhas Seychelles, no leste do continente africano.

O jogador embarcou em sua aeronave particular, neste sábado (14/6), em um translado que durou mais de 15 horas para chegar à África. O casal ficará hospedado no Four Seasons Resort Seychelles, uma das principais acomodações do local. As diárias variam entre R$ 3 mil e R$ 8 mil reais.

Nas redes sociais, o jogador postou trechos do local luxuoso, que conta com vista para o mar, hidromassagem, além de uma recepção com as fotos do casal. Veja:

O elenco do Atlético MG tem o final de junho como data de previsão para retornar as atividades. O clube volta a se reunir após o encerramento da programação de clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes.