Humaitá enfrenta Águia de Marabá fora de casa em busca dos primeiros pontos na Série D

Na lanterna do grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Humaitá encara o Águia de Marabá neste sábado (7), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá (PA). A equipe acreana busca conquistar seus primeiros pontos após sete derrotas consecutivas na competição.

Na rodada anterior, os dois times se enfrentaram na Arena da Floresta, em Rio Branco, e o time paraense venceu por 3 a 1. Com 12 pontos, o Águia ocupa a quarta colocação da chave, dentro da zona de classificação.

Reforços e possíveis estreias

O técnico Leandro Andrade levou 22 atletas para o confronto e poderá contar com estreias no elenco. O goleiro Gabriel Turnes e o lateral-esquerdo Thomaz Kenedi, recém-contratados, estão regularizados e podem ser utilizados. Já o meia Vitor Freitas, ex-São Joseense-PR, foi relacionado para a viagem, mas segue fora da partida por não ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até esta sexta-feira (6).

Provável escalação do Humaitá: Gabriel Turnes; Matheus, Mpasso, André e Thomaz Kenedi; Gabriel, Felipe, Wallace, João Hassen, Gustavo e Luan.

O Tourão de Porto Acre segue em busca de uma virada na campanha para tentar escapar da eliminação precoce na primeira fase da Série D.