Humaitá sofre goleada histórica e iguala marca de maior derrota sofrida na Serie D pelo clube

O Humaitá foi goleado por 6 a 0 pelo Águia de Marabá, em partida válida pela 8ª rodada do Grupo A1 da Série D, em partida disputada no último sábado (7). realizada no Estádio Zinho de Oliveira.

Essa derrota empata o pior placar já sofrido pelo “Tourão” na história da competição. A última vez em que o time sofreu uma goleada dessa magnitude foi em 2022, quando perdeu por 6 a 0 para o Amazonas, em Manaus, na rodada final da fase de grupos da Série D .

A marca de maior derrota do clube foi em 2022, contra o Amazonas e igualada neste sábado. Confira abaixo as maiores derrotas do clube:

Amazonas 6 x 0 Humaitá (2022) e Águia de Marabá 6 x 0 Humaitá (2025)

São Raimundo-RR 5 x 0 Humaitá (2022), Princesa do Solimões 5 x 0 Humaitá (2023), Humaitá 0 x 5 Manauara (2024) e Manauara 5 x 0 Humaitá (2025)

Trem-AP 5 x 1 Humaitá (2025)

Manauara 4 x 0 Humaitá (2024) e Manaus 4 x 0 Humaitá (2025)