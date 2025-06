humorista-chama-eduardo-sterblitch-de-“psicopata-e-interesseiro”

O comediante Paulinho Serra fez duras críticas ao ator Eduardo Sterblitch durante sua participação no podcast Fala Guerreiro Cast. Apesar de reconhecer o talento do humorista, a quem considera “um dos melhores atores com quem já trabalhou”, Serra não poupou palavras ao criticá-lo, chamando-o de “psicopata da mentira”.

“É um ótimo ator, péssima pessoa! Passou a mão na barriga da minha mulher [quando ela estava grávida] e falou pra mim: ‘Tira essa porr*, vai gastar dinheiro com criança’”, contou Paulinho.

Na sequência, ele afirmou que Sterblitch teria contado diversas mentiras quando os dois se conheceram, como dizer que era o dublador do personagem Harry Potter. “Psicopata da mentira, é muito mentiroso!”, disparou.

Leia também

Chamou o ator de interesseiro

Embora reconheça o talento do ator, Paulinho afirmou que Sterblitch lhe fez muito mal. “Ele foi muito interesseiro, colou em mim pra se dar bem e me passar a perna”, declarou, dizendo considerá-lo um “alpinista social”.

O maior desentendimento entre os dois, segundo Paulinho, ocorreu quando ele tentou aconselhar o colega: “Falei pra ele: ‘Edu, você é bom pra caralh*, super talentoso, mas para de mentir. Todo mundo percebe que você mente, fica chato!’”.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Eduardo Sterblitch

Instagram/Reprodução 2 de 5

Eduardo Sterblitch

Globo/João Cotta 3 de 5

Eduardo Sterblitch

Instagram/Reprodução 4 de 5

Paulinho Serra

Twitter/Reprodução 5 de 5

O humorista Paulinho Serra

Rodrigo Barionovo/Instagram/Reprodução

Encontro com amigo de Eduardo Sterblitch

Ainda na entrevista, Paulinho contou que chegou a buscar ajuda espiritual para entender se seu desconforto com Sterblitch não era fruto da sua imaginação. Ele participou de uma cerimônia religiosa ligada ao Santo Daime e, pouco antes de tomar o chá, reencontrou um antigo amigo, Renato, com quem não falava há anos.

Renato, segundo Paulinho, relatou experiências semelhantes com Sterblitch. “Ele começou a contar as atrocidades que o cara fez, um monte de mentiras. Eu falei: ‘Tudo que esse cara fez contigo, ele saiu do seu pescoço e veio pro meu’.”

O comediante ainda relatou ter encontrado uma ex-namorada de Eduardo acompanhando Renato. Ela teria revelado que se apaixonou por Sterblitch após receber poesias — que, na verdade, eram de Renato. “O Edu mandava as poesias do Renato pra mim. Me apaixonei pelo Edu, mas quando conheci ele de verdade, vi que não tinha nada a ver com o cara da poesia. Descobri que era o Renato, a gente casou e temos uma filha”, teria contado.

Paulinho concluiu o relato afirmando que esse episódio foi decisivo para que ele tivesse certeza sobre o comportamento do ator: “Quando esse Renato me contou isso, eu falei: ‘Então esse maluco é psicopata mesmo’”.