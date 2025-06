Humorista tranquiliza fãs após sofrer fratura ao despencar no buraco do “Acerte ou Caia”

O humorista Bolachinha se manifestou e tranquilizou os fãs após se lesionar durante a gravação do “Acerte ou Caia”, programa de Tom Cavalcante na Record, nesta segunda-feira (16/6), como divulgado em exclusividade pela reportagem do portal LeoDias. O cantor e compositor Marlon também estava presente nas filmagens e deu detalhes sobre o ocorrido.

Em seu perfil nas redes sociais, o humorista compartilhou um vídeo em que aparece no hospital e tranquiliza: “Fala galera, meus fãs de todo o Brasil. Eu estou bem graças a Deus, e graças a equipe da Rede Record de Televisão que me deu assistência imediatamente. Eu caí sentado, não tinha acontecido nada, foi no meu levantar que eu torci a perna e deu uma pequena fratura”, explicou.

“Eu gravei o programa junto com ele hoje! Ele estava muito nervoso antes de cair, tremia muito e provavelmente caiu de mal jeito! E a Record deu todo o suporte pra ele, que foi encaminhado ao hospital e não precisou parar as gravações. Desejo melhoras ao parceiro de palco”, comentou o cantor Marlon na publicação do portal.

Este foi o primeiro acidente registrado no programa. Até o momento, a emissora não se pronunciou sobre o caso.