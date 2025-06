Iapen divulga nomes dos 9 detentos que fugiram de presídio em Rio Branco; veja a lista

O governo do Estado divulgou os nomes dos nove detentos que fugiram do Complexo Penitenciário de Rio Branco, na manhã desta quinta-feira (19). A fuga aconteceu por volta das 6h, no pavilhão P da Divisão de Estabelecimento Penal de Recolhimento Provisório, e mobiliza as forças de segurança do estado.

Os nomes dos foragidos foram tornados públicos pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), como forma de auxiliar na localização dos mesmos e alertar a população. São eles:

Arthur Carvalho Gomes

Carlos Vitor de Castro Cardoso

Davi Castro de Souza

Francisco Guimarães Santana

Geovane Costa Almeida

Isaquiel Martins de Souza

Johnatan Silva Magalhães

Natanael do Nascimento Salgueiro

Ozeias Paulo Germana Ferreira

Em nota pública do Iapen, o presidente do instituto, Marcos Frank Costa, afirmou que a divulgação dos nomes é uma estratégia importante para ampliar as chances de recaptura, além de reforçar o compromisso de transparência com a sociedade.

As buscas contam com a atuação da Polícia Penal e de outras forças de segurança, que utilizam, inclusive, uma aeronave para dar suporte às operações de rastreamento dos fugitivos.

As autoridades seguem monitorando a situação e pedem o apoio da população. Informações sobre o paradeiro dos detentos podem ser repassadas de forma anônima aos canais oficiais da Segurança Pública.

Confira a nota completa:

Nota pública sobre fuga de presos do Complexo Penitenciário de Rio Branco

O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa que foi identificada a fuga de nove presos do pavilhão P da Divisão de Estabelecimento Penal de Recolhimento Provisório, no Complexo Penitenciário de Rio Branco, por volta de 6h da manhã, nesta quinta-feira, 19.

A Polícia Penal, bem como as demais forças de segurança, vem empregando todos os eforços na tentativa de realizar a captura dos foragidos, inclusive com emprego de aeronave.

Marcos Frank Costa

Presidente do Iapen