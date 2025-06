Ibaneis comparece à missa de encerramento da Festa de Pentecostes

O governador Ibaneis Rocha (MDB) compareceu, neste domingo (8/3), ao último dia da Festa de Pentecostes, no Taguaparque. A celebração é um dos mais tradicionais eventos católicos realizados anualmente no Distrito Federal.

Na ocasião, o mandatário celebrou a existência do evento e aproveitou para acompanhar a Santa Missa, que teve início às 16h30.

“Esse fim de semana é muito especial. Nós estivemos ontem [sábado (7/6)] na festa do Divino Espírito Santo, em Planaltina. E [hoje temos] essa celebração de Pentecostes, que se tornou uma festa tradicional do Distrito Federal”, comentou Ibaneis.

Ibaneis compareceu ao último dia da Festa de Pentecostes

Ibaneis esteve presente na missa que começou às 16h30

O evento que reuniu milhares de pessoas durante três dias foi encerrado neste domingo (8/6)

A Festa de Pentecostes é realizada todos os anos no Taguapargue

Segundo o chefe do Executivo local, o evento reúne “grande parte da população” da unidade da Federação. “O padre Moacir tem se esforçado muito [para organizar o evento] e tem encontrado apoio de todos nós para que a festa seja realizada com o maior sucesso. E isso está provado. São três dias de comemoração em louvor ao divino Espírito Santo. Estamos aqui mais um dia, fechando esse domingo com muita alegria”, comentou o emedebista.

Pentecostes

A 26ª edição da tradicional festa religiosa ocorre em Taguatinga Norte, desde a última sexta-feira (6/6), quando reuniu milhares de fiéis todos os dias para acompanharem a solenidade litúrgica.

A Festa de Pentecostes é uma das datas mais importantes da Igreja Católica por celebrar, segundo a crença, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo. O evento ocorre 50 dias depois do domingo de Páscoa.

Em Brasília, o evento é conduzido todos os anos pelo padre Moacir Anastácio, do Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes.

Neste ano, religiosos comemoram os 25 anos do jubileu da revelação da vela de Pentecostes. Ao todo, foram 50 dias de preparação para a Semana da festa.

Segundo os organizadores, “milhares” de pessoas compareceram ao evento para a consagração das velas.