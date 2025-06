ICMBio denuncia invasão a frigorífico e roubo de gado apreendido na Resex Chico Mendes

Um grupo de invasores roubou dezenas de cabeças de gado que haviam sido apreendidas durante a Operação Suçuarana, realizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A ação criminosa aconteceu na madrugada desta terça-feira (17) no município de Brasiléia, localizado na fronteira do Acre com a Bolívia.

ICMBio denuncia que criminosos invadiram frigorífico e roubaram gado apreendido no Acre

Segundo informações do ICMBio, os criminosos destruíram o muro e arrombaram o cadeado de um frigorífico onde os animais estavam sob custódia. O gado, que havia sido retirado da Reserva Extrativista Chico Mendes por estar sendo criado ilegalmente, seria abatido e destinado à merenda escolar de crianças da região.

O instituto classificou o episódio como uma tentativa de obstruir as ações de fiscalização contra a criação irregular de gado em terras públicas da União. Além disso, relatou que o proprietário do frigorífico que vinha colaborando com as autoridades tem recebido ameaças de morte.

O caso será investigado pela polícia, já que se trata de um crime federal por impedir a atuação da fiscalização ambiental. O ICMBio informou que está tomando todas as medidas cabíveis para garantir a continuidade da operação e punir os responsáveis pela invasão e furto dos animais.

Veja a nota na íntegra:

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) vem a público repudiar e denunciar a ação criminosa que ocorreu nesta madrugada (17) na cidade de Brasiléia, no Acre, quando um grupo invadiu o frigorífico onde estava armazenado o gado ilegal apreendido pela Operação Suçuarana, realizada na Reserva Extrativista Chico Mendes. Este ato criminoso se soma a ameaças de morte ao dono do frigorífico.

Este grupo destruiu o muro, rompeu o cadeado do local, soltou e roubou dezenas de cabeças de gado que seriam abatidos e destinados à merenda escolar de milhares de crianças. Esta é mais uma ação de criminosos que tentam, desde o início da operação, inviabilizar a ação dos órgãos federais que combatem a criação ilegal de gado em terras publicas.

O Instituto Chico Mendes reitera que está tomando todas as providências para que a operação prossiga com êxito. Estas ações criminosas, que constituem crime federal de obstrução de fiscalização, serão apuradas pela polícia.