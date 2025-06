Idosa de 81 anos viraliza com pulos ousados em rio

Aventureira! 🥰 Maria Sampaio, de 81 anos, viralizou nas redes sociais ao exibir energia e aventurar-se dando saltos no rio, mesmo com orientação médica para descanso. A senhora é residente do rio Ituquara, área rural de Breves, no Arquipélago do Marajó.

“Médico: A senhora precisa repousar”, escreveu ela na legenda. No vídeo ela aparece caindo no rio e brincando com os netos.

Nos comentários, os internautas fizeram comentários divertidos. “O terror do INSS kkkk”, comentou um. “Eu amei a giradinha poderosa dela 😍🥰”, disse outro.

Veja o vídeo: